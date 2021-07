Beatrice Borromeo: il raccolto capelli da cerimonia è con farfalla (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di testa in testa. Una farfalla si è posata sulla testa di Beatrice Borromeo. E ha trasformato la sua acconciatura estiva in qualcosa di unico. Una pettinatura preziosa e allegra allo stesso tempo. Siamo a Monaco, al concerto della Croce Rossa. La famiglia Grimaldi è presente, al gran completo. C’è Carolina di Monaco (con i suoi capelli bianchi, senza tinta). La cognata di Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi, con coda di cavallo alta e smalto rosso vivace (il suo dettaglio beauty irrinunciabile). Infine, compare Tatiana Santo Domingo, altra cognata di Beatrice, con le ... Leggi su amica (Di mercoledì 21 luglio 2021) Di testa in testa. Unasi è posata sulla testa di. E ha trasformato la sua acconciatura estiva in qualcosa di unico. Una pettinatura preziosa e allegra allo stesso tempo. Siamo a Monaco, al concerto della Croce Rossa. La famiglia Grimaldi è presente, al gran completo. C’è Carolina di Monaco (con i suoibianchi, senza tinta). La cognata di, Charlotte Casiraghi, con coda di cavallo alta e smalto rosso vivace (il suo dettaglio beauty irrinunciabile). Infine, compare Tatiana Santo Domingo, altra cognata di, con le ...

Advertising

monetlover13 : Io vorrei essere come marella agnelli, beatrice borromeo - ClaraMutsc : I anni passano ... OGGI: Carolina di Monaco non teme (più) il tempo che passa: con Charlotte Casiraghi, Beatrice B… - vogue_italia : Bellissimi e sempre impeccabili: lo stile di Beatrice e Pierre Casiraghi in 15 look di coppia - CasulaGiuliana : Vorrei essere Beatrice Borromeo. Addio. - saadsalman719 : Princess Caroline of Hanover, Charlotte Casiraghi, Andrea Casiraghi & Tatiana Santo Domingo, Pierre Casiraghi & Bea… -