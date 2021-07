Beach volley, Olimpiadi Tokyo. Taylor Crabb fuori per Covid, sarà sostituito da Tri Bourne. Avversari di Rossi/Carambula (Di mercoledì 21 luglio 2021) Taylor Crabb non parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il giocatore statunitense di Beach volley è positivo al Covid e dunque è in isolamento e non potrà disputare la sua prima edizione dei Giochi in coppia con il 45enne Jacob Gibb, con cui ha conquistato il quarto posto ai Mondiali 2018 ad Amburgo. L’annuncio è stato dato via Twitter dalla Federazione statunitense che ha anche comunicato che il sostituto di Taylor Crabb sarà Tri Bourne, altro giocatore di grande esperienza e protagonista soprattutto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)non parteciperà alledi2021. Il giocatore statunitense diè positivo ale dunque è in isolamento e non potrà disputare la sua prima edizione dei Giochi in coppia con il 45enne Jacob Gibb, con cui ha conquistato il quarto posto ai Mondiali 2018 ad Amburgo. L’annuncio è stato dato via Twitter dalla Federazione statunitense che ha anche comunicato che il sostituto diTri, altro giocatore di grande esperienza e protagonista soprattutto ...

