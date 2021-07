Batwoman | Victoria Cartagena sarà Renee Montoya nella stagione 3

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo Gotham,tornerà a interpretare il personaggio di3 di. Come anticipa Deadline,(Manifest) sta per tornare nel DC Universe affiancando Javicia Leslieterzadella serie The CWè stata scelta per interpretare il ruolo ricorrente di, un personaggio che ha precedentemente interpretato in Gotham della Fox. Deadline ...

3 :Cartagena sarà Renee Montoya Montoya è una ex ufficiale del GCPD che ha lasciato la polizia quando ha realizzato di non riuscire più a sopportare la corruzione all'interno del ...Cartagena è Renee Montoya in 'Cartagena è stata scelta per il ruolo di Renee Montoya nella prossima terza stagione di '' di The CW . Questa è la seconda volta che ...Dopo Gotham, Victoria Cartagena tornerà a interpretare il personaggio di Renee Montoya nella stagione 3 di Batwoman. Come anticipa Deadline, Victoria Cartagena (Manifest) sta per tornare nel DC Univer ...L’eroina DC Renee Montoya sta per arrivare a Gotham City! Victoria Cartagena si è unita a Batwoman 3, l’imminente terza stagione della serie targata The CW, interpretando Renee. La notizia è stata rip ...