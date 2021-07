Batgirl: Leslie Grace sarà l'interprete di Barbara Gordon (Di mercoledì 21 luglio 2021) I produttori del film Batgirl, prodotto per HBO Max, hanno scelto Leslie Grace come interprete di Barbara Gordon. Il film Batgirl, prodotto da HBO Max, avrà come protagonista Leslie Grace che è stata scelta per il ruolo di Barbara Gordon. Pochi giorni fa l'attrice era stata indicata come una delle giovani star che i vertici di Warner Bros e DC stavano incontrando per una serie di test ideati per individuare la protagonista giusta. Leslie Grace ha recentemente recitato nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) I produttori del film, prodotto per HBO Max, hanno sceltocomedi. Il film, prodotto da HBO Max, avrà come protagonistache è stata scelta per il ruolo di. Pochi giorni fa l'attrice era stata indicata come una delle giovani star che i vertici di Warner Bros e DC stavano incontrando per una serie di test ideati per individuare la protagonista giusta.ha recentemente recitato nel ...

