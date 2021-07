Bastille Day – Il colpo del secolo | trama | cast e streaming del film

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Questa sera, 21 luglio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in ondaDay – Ildeldel 2016 diretto da James Watkins. Pellicola di produzione internazionale con protagonisti Idris Elba e Richard Madden. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Parigi. Nei giorni antecedenti la ricorrenza della presa della Bastiglia le strade di Sean Briar, agente della CIA in servizio a Parigi, e Michael Mason, incallito ed abile borseggiatore, vengono ad incrociarsi dopo che quest’ultimo, inconsapevolmente, ruba una borsa contenente una bomba, che poi esplode in una ...

- Il colpo del secolo Action adrenalinico con Idris Elba e Richard Madden ('Cenerentola'). Il furto di una valigia contenente dell'esplosivo costringe un borseggiatore parigino a una fuga ...