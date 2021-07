Basta allarmismi E Zangrillo spiega perché il virus è clinicamente inesistente

Advertising

elivito : RT @MMmarco0: Zangrillo ci riprova:' il virus è clinicamente morto e inesistente, basta allarmismi'. Ha passato l'estate scorsa a disorien… - rosaeglantyne1 : RT @MMmarco0: Zangrillo ci riprova:' il virus è clinicamente morto e inesistente, basta allarmismi'. Ha passato l'estate scorsa a disorien… - AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - FlavioSP56 : RT @MMmarco0: Zangrillo ci riprova:' il virus è clinicamente morto e inesistente, basta allarmismi'. Ha passato l'estate scorsa a disorien… - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Basta allarmismi

Read More In Evidenza Zangrillo: 'Virus clinicamente inesistente,' 21 Luglio 2021 "Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era ...Read More In Evidenza Zangrillo: 'Virus clinicamente inesistente,' 21 Luglio 2021 "Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era ...Il mio compito di clinico è interpretare la realtà. Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per Covi ...Il professore tristemente noto perché da quando ha detto per la prima volta che il virus era morto ci sono stati altri 94 mila morti. E ora ripete le stesse cose ...