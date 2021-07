Bassetti: “Riaprire gli stadi con il Green Pass? Perché no, magari al 75%” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bassetti: “Riaprire gli stadi in toto con il Green Pass? Perché no, magari al 75%. Gli italiani non vogliono vaccinarsi, c’è tanta ideologia ma così ci si protegge dalla malattia nella forma grave” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il Prof. Matteo Bassetti, virologo per parlare della riapertura degli stadi, magari con il Green Pass. Queste le sue parole: SULLA RIAPERTURA DEGLI stadi “Riaprire gli ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 21 luglio 2021): “gliin toto con ilno,al 75%. Gli italiani non vogliono vaccinarsi, c’è tanta ideologia ma così ci si protegge dalla malattia nella forma grave” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto il Prof. Matteo, virologo per parlare della riapertura deglicon il. Queste le sue parole: SULLA RIAPERTURA DEGLIgli ...

