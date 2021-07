Bassetti-Paragone, scontro su vaccini: “Studia”, “Vai all’Isola dei Famosi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Studi prima di parlare”. “Lei è pronto per l’Isola dei Famosi”. scontro in tv tra il professor Matteo Bassetti e il senatore Gianluigi Paragone sul tema dei vaccini e del green pass. “Lei studi e poi può parlare, è l’ultimo da cui posso imparare qualcosa”, dice Bassetti, infettivologo del policlinico San Martino di Genova, rivolgendosi a Paragone nel salotto di Zona Bianca. “Vedo le sue foto, è pronto per fare l’Isola dei Famosi”, dice Paragone. “Chi è contro il vaccino è contro lo Stato perché il vaccino è uno strumento contro le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Studi prima di parlare”. “Lei è pronto per l’Isola dei”.in tv tra il professor Matteoe il senatore Gianluigisul tema deie del green pass. “Lei studi e poi può parlare, è l’ultimo da cui posso imparare qualcosa”, dice, infettivologo del policlinico San Martino di Genova, rivolgendosi anel salotto di Zona Bianca. “Vedo le sue foto, è pronto per fare l’Isola dei”, dice. “Chi è contro il vaccino è contro lo Stato perché il vaccino è uno strumento contro le ...

