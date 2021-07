Basket, Olimpiadi Tokyo: Zach LaVine termina l’isolamento. Team USA recupera giocatori in vista dell’esordio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gregg Popovich recupera i pezzi e Team USA guarda con più fiducia all’esordio nelle Olimpiadi contro la Francia di sabato (ore 14.00 italiane). Zach LaVine, infatti, ha terminato la quarantena e potrà riaggregarsi alla squadra proprio in vista della prima giornata del torneo olimpico. Il giocatore dei Chicago Bulls è risultato sempre negativo agli ultimi test e dunque ha terminato il proprio isolamento, che non gli aveva permesso di partire insieme alla squadra per Tokyo. Oltre a LaVine, Popovich potrà avere a disposizione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gregg Popovichi pezzi eUSA guarda con più fiducia all’esordio nellecontro la Francia di sabato (ore 14.00 italiane)., infatti, hato la quarantena e potrà riaggregarsi alla squadra proprio indella prima giornata del torneo olimpico. Il giocatore dei Chicago Bulls è risultato sempre negativo agli ultimi test e dunque hato il proprio isolamento, che non gli aveva permesso di partire insieme alla squadra per. Oltre a, Popovich potrà avere a disposizione ...

