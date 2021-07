Basket Olimpiadi Tokyo, Meo Sacchetti: “Saremo pronti per l’esordio. Girone durissimo, ma diremo la nostra in ogni sfida” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domenica l’ItalBasket farà il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo contro la Germania. Una partita già molto importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, visto che successivamente gli azzurri affronteranno Australia e Nigeria, che sembrano essere le principali avversarie della formazione di Sacchetti nella corsa al primo posto. Proprio il CT italiano ha parlato di questi ultimi giorni di allenamenti e dell’attesa per l’esordio: “Ormai ci siamo quasi. Stiamo facendo il possibile per arrivare pronti all’appuntamento. In questo torneo ogni gara fa la differenza e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Domenica l’Italfarà il suo esordio alledicontro la Germania. Una partita già molto importante in ottica qualificazione ai quarti di finale, visto che successivamente gli azzurri affronteranno Australia e Nigeria, che sembrano essere le principali avversarie della formazione dinella corsa al primo posto. Proprio il CT italiano ha parlato di questi ultimi giorni di allenamenti e dell’attesa per: “Ormai ci siamo quasi. Stiamo facendo il possibile per arrivareall’appuntamento. In questo torneogara fa la differenza e ...

