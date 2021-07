Basket: Italia, sconfitta con la Croazia nel secondo turno degli European Challengers Under 20 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Rimonta due volte, ma alla terza l’Italia deve cedere contro la Croazia nel secondo turno degli European Challengers Under 20. Spagnolo e compagni reggono per 35 minuti, ma nel finale subiscono una lezione anche troppo pesante. Primo quarto difficilissimo per gli azzurrini, che dopo un parziale di 4-4 in quattro minuti di gioco subiscono l’attacco dei croati che scappano via sul 15-4 prima che un canestro azzurri chiuda il parziale durissimo. Nel secondo quarto finalmente l’Italia si sblocca a canestro e sul parquet si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Rimonta due volte, ma alla terza l’deve cedere contro lanel20. Spagnolo e compagni reggono per 35 minuti, ma nel finale subiscono una lezione anche troppo pesante. Primo quarto difficilissimo per gli azzurrini, che dopo un parziale di 4-4 in quattro minuti di gioco subiscono l’attacco dei croati che scappano via sul 15-4 prima che un canestro azzurri chiuda il parziale durissimo. Nelquarto finalmente l’si sblocca a canestro e sul parquet si ...

