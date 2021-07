Basket 3×3 | Olimpiadi Tokyo | le favorite del torneo femminile Duello USA-Francia | ma occhio agli inserimenti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Mancano meno di tre giorni e poi sarà debutto del3×3 sia in campo maschile che in campoalle. L’occasione la offre, che mette il fratello di strada della pallacanestro così come la conosciamo al centro delle attenzioni a cinque cerchi per cinque giorni tutti da vivere senza interruzioni. Il, in particolare, è aperto a diverse interpretazioni, per quanto le opzioni più accreditate per la meda d’oro siano due, entrambe a ragion veduta. Una è quella degli Stati Uniti, per via della notevole statura cestistica delle ...