Barni e Spinelli: Ducati prepara il ritorno in Supersport

Come sarà la nuova classe Supersport? Siamo in attesa di notizie ufficiali, relative al regolamento tecnico che aprirà una inedita Era della classe di mezzo derivata di serie. Le voci inerenti al...

Ultime Notizie dalla rete : Barni Spinelli Barni e Spinelli: Ducati prepara il ritorno in Supersport ... il titolare Nicholas Spinelli, oltre a divertirsi, ha portato avanti il lavoro in due giornate di prove: ' Abbiamo messo per primi in pista la Panigale V2 - le parole di Mister Barni - con l'...

Barni e Spinelli: Ducati prepara il ritorno in Supersport Motosprint.it SSP, Barni e Spinelli: Ducati prepara il ritorno in Supersport Due giorni di test a Rijeka per la squadra di Marco Barnabò ed il pilota abruzzese. Il lavoro è stato principalmente dedicato allo sviluppo della gestione elettronica Mectronik in configurazione irida ...

SBK 2021. Procede spedito il progetto Supersport del Barni Racing Team Due giorni di test a Rijeka per Spinelli e la Panigale V2 per testare la centralina MecTronik. “Ci stiamo lavorando da novembre. Ducati è con noi”. Il commento di Marco Barnabò.

