Avio | nuovo contratto da 118 | 8 milioni da ESA per lanciatore Vega E

(Teleborsa) – Avio, gruppo quotato sul segmento STAR e attivo nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale, ha firmato con l'ESA (Agenzia spaziale europea) un contratto del valore di 118,8 milioni di euro che assicura l'evoluzione del lanciatore Vega oltre il 2025. Il nuovo accordo è stato siglato nella sede ESRIN dell'ESA a Frascati dall'AD di Avio Giulio Ranzo e dal direttore del trasporto spaziale dell'ESA Daniel Neuenschwander.

