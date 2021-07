Atp Los Cabos 2021 | programma e orari di mercoledì 21 luglio

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ecco l’ordine di gioco di21per l’Atp di Los. E’ tempo di secondi turni in Messico e ciò vuol dire che entrano in scena le prime quattro teste di serie. Tanti i match interessanti in, ma purtroppo nessun italiano in campo. Ildel ‘Mifel Open’ parte come sempre alle 2.00 di notte italiane, di seguito tutti i match con gli. GRANDSTAND CALIENTEOre 2.00 – (1) Norrie vs E.Ymer o Ebden A seguire – Donskoy vs (2) Isner Non prima delle ore 5.00 – (3) Fritz vs Marchenko COURT 1Ore 2.00 – Thompson o Karlovic vs Ofner A seguire – ...