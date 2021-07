ATP Los Cabos 2021 | i risultati del 20 luglio | Jordan Thompson agli ottavi di finale

Advertising

Ecco l'ordine di gioco di mercoledì 21 luglio per l'diCabos 2021 . E' tempo di secondi turni in Messico e ciò vuol dire che entrano in scena le prime quattro teste di serie. Tanti i match interessanti in programma, ma purtroppo nessun italiano ...Semaforo rosso per Andreas Seppi nel primo turno del "Mifel Open", torneo250 dotato di un montepremi pari a 598.545 in corso sui campi in cemento diCabos, in Messico. Nella notte italiana, il 37enne di Caldaro, 87 del mondo e settima testa di serie del seeding, ha ...Va in archivio una nuova giornata a Los Cabos (Messico), sede del torneo ATP sul cemento messicano. Andiamo, dunque, a raccontarvi cosa sia accaduto nei match in programma. Si parte dal confronto dell ...Il sudafricano batte Brooksby salvando anche due set point nel primo set: ritorno in Top 100 e primo titolo da Pune 2019 ...