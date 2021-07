Atletico Mineiro-Boca Juniors si trasforma in un campo di guerra: calci, pugni e 8 fermati [VIDEO] (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un campo di guerra in Coppa Libertadores tra Atletico Mineiro e Boca Juniors, al fischio finale si sono registrati momenti di grande tensione. L’episodio si è verificato a Belo Horizonte, in Brasile. La sfida si è conclusa con il successo dell’Atletico Mineiro dopo i calci di rigore, il club carioca ha raggiunto i quarti di finale. Durante il tragitto per raggiungere gli spogliatoi, è andata in scena una maxi-rissa che ha coinvolto dirigenti, calciatori e staff. Secondo quanto ricostruito sarebbero state lanciate anche ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 21 luglio 2021) Undiin Coppa Libertadores tra, al fischio finale si sono registrati momenti di grande tensione. L’episodio si è verificato a Belo Horizonte, in Brasile. La sfida si è conclusa con il successo dell’dopo idi rigore, il club carioca ha raggiunto i quarti di finale. Durante il tragitto per raggiungere gli spogliatoi, è andata in scena una maxi-rissa che ha coinvolto dirigenti,atori e staff. Secondo quanto ricostruito sarebbero state lanciate anche ...

