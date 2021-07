Advertising

DAZN_IT : Quando il portiere batte il rigore decisivo con il rosario in mano... ?? L’eroe dell’Atletico Mineiro Everson manda… - Mediagol : Atletico Mineiro-Boca Jrs, Riquelme amaro: “Il VAR ha annullato due gol regolari!” - giornali_it : Cani, spranghe, graffi, calci volanti: le 10 risse-scandalo del calcio sudamericano #21luglio #QuotidianiSportivi… - infoitsport : Atletico Mineiro-Boca Juniors, rissa negli spogliatoi: vola di tutto! – VIDEO - napolista : Le prime tensioni in campo, dopo l’annullamento di un gol agli argentini (poi sconfitti). Poi, negli spogliatoi, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Mineiro

Scene di ordinaria violenza. Quanto visto nella notte al termine di- Boca, sfida di Libertadores sfociata in un'aspra e generalizzata rissa che ha coinvolto giocatori, staff tecnici, polizia e agenti di sicurezza impegnati al Mineirao di Belo ...Poi, negli spogliatoi, la follia generalizzata, con lanci di transenne, estintori e lavandini e l'intervento della polizia Stanotte, a Belo Horizonte, si è disputata- Boca Juniors. ...Boca Juniors eliminato dalla Libertadores: rissa e lanci di oggetti a fine partita. Otto giocatori sarebbero stati fermati dopo lo scontro ...Rissa al termine della partita di Copa Libertadores disputata in Brasile e vinta dalla squadra di Belo Horizonte ai rigori per 3-1.