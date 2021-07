Atletico Madrid, Simeone: “Griezmann? Spero faccia bene al Barcellona” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diego Simeone si racconta in una lunga intervista a Marca. Il ‘Cholo’, dopo il titolo di campione di Spagna con l’Atletico Madrid, ha parlato di vari tra cui quello legato al mercato. Si era parlato di un ritorno di Antoine Griezmann, ma il tecnico dei colchoneros liquida la questione. “Ho un ottimo rapporto con lui, le nostre famiglie sono molto amiche. Voglio il meglio per lui e Spero possa sfondare al Barcellona: è un club straordinario e lui è completo. Anche agli Europei ha dimostrato che può dar tanto in qualunque posizione venga messo”. Il nuovo acquisto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diegosi racconta in una lunga intervista a Marca. Il ‘Cholo’, dopo il titolo di campione di Spagna con l’, ha parlato di vari tra cui quello legato al mercato. Si era parlato di un ritorno di Antoine, ma il tecnico dei colchoneros liquida la questione. “Ho un ottimo rapporto con lui, le nostre famiglie sono molto amiche. Voglio il meglio per lui epossa sfondare al: è un club straordinario e lui è completo. Anche agli Europei ha dimostrato che può dar tanto in qualunque posizione venga messo”. Il nuovo acquisto ...

