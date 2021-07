Atletica, Olimpiadi Tokyo: Italia per consolidare il vento della rinascita e tornare a vincere una medaglia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carte da finale tante, forse più di quante si potessero immaginare, carte da medaglia poche. Questa è la situazione dell’Atletica azzurra alla vigilia dei Giochi di Tokyo. L’obiettivo della spedizione oceanica dei Giochi giapponesi è cercare di riportare sul podio la squadra Italiana dopo lo zero di Rio ma non sarà affatto facile perchè tanti azzurri non sono ancora pronti a lottare ai massimi livelli e perchè la concorrenza è spietata. L’unica carta da podio che viene assegnata all’Italia dai siti specializzati è quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. L’azzurro arrivava da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Carte da finale tante, forse più di quante si potessero immaginare, carte dapoche. Questa è la situazione dell’azzurra alla vigilia dei Giochi di. L’obiettivospedizione oceanica dei Giochi giapponesi è cercare di riportare sul podio la squadrana dopo lo zero di Rio ma non sarà affatto facile perchè tanti azzurri non sono ancora pronti a lottare ai massimi livelli e perchè la concorrenza è spietata. L’unica carta da podio che viene assegnata all’dai siti specializzati è quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto. L’azzurro arrivava da ...

Advertising

vitasportivait : RT @LEOPOLDOMIRAND2: @vitasportivait Alle Olimpiadi per me i 2 sport da seguire Nuoto e Atletica! - LEOPOLDOMIRAND2 : @vitasportivait Alle Olimpiadi per me i 2 sport da seguire Nuoto e Atletica! - ImpieriFilippo : RT @atleticaitalia: #atletica A Brisbane le Olimpiadi del 2032 ?? ?? La decisione nella sessione CIO di Tokyo: Giochi Olimpici in Australia… - xxmaraurdersmap : RT @atleticaitalia: #atletica A Brisbane le Olimpiadi del 2032 ?? ?? La decisione nella sessione CIO di Tokyo: Giochi Olimpici in Australia… - atleticaitalia : #atletica A Brisbane le Olimpiadi del 2032 ?? ?? La decisione nella sessione CIO di Tokyo: Giochi Olimpici in Austra… -