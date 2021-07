Atletica | Olimpiadi Tokyo | i favoriti gara per gara 400 ostacoli e 1500 le gare più incerte Sarà Duplantis la superstar?

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

La Gazzetta dello Sport

...(sette ore) alla Waseda University di Tokorozawa che sta già ospitando gli azzurri dell'... Altre partenze sono in calendario nei giorni successivi, in base all'ingresso in gara alle. ...Tanti i vicentini nell': Elena Bellò, il 30 luglio, farà le qualificazioni degli 800 metri; ... gareggerà nella corsa simbolo dellel'ultimo giorno.Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Mancano solo due giorni alla cerimonia di apertura dei trentaduesimi Giochi olimpici estivi che si terranno, con un anno di ritardo causa Covid-19, ...FIRENZE (FONTE TOSCANA NOTIZIE) - Mancano solo due giorni alla cerimonia di apertura dei trentaduesimi Giochi olimpici estivi che si terranno, con un anno ...