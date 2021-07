Assunzioni Gps prima fascia: scheda Uil Scuola sulla BOZZA DI DECRETO (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella giornata di oggi, 21 luglio, si è svolta l'informativa del Ministero ai sindacati in merito alle immissioni in ruolo 2021/2022. Si è parlato anche delle istruzioni per la fase straordinaria delle Assunzioni, ovvero quella relativa alle immissioni da Gps di prima fascia. La Uil Scuola propone una scheda sintetica in cui spiega come avverranno le operazioni relative. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella giornata di oggi, 21 luglio, si è svolta l'informativa del Ministero ai sindacati in merito alle immissioni in ruolo 2021/2022. Si è parlato anche delle istruzioni per la fase straordinaria delle, ovvero quella relativa alle immissioni da Gps di. La Uilpropone unasintetica in cui spiega come avverranno le operazioni relative. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Assunzioni Gps prima fascia: scheda Uil Scuola sulla BOZZA DI DECRETO - AniefTorino : Assunzioni in ruolo da I fascia GPS: illegittimo escludere chi non ha 3 anni di supplenze nelle statali o servizio… - Megastene1 : RT @orizzontescuola: Immissioni in ruolo docenti 2021: GUIDA alle assunzioni da GaE, concorso 2016 e 2018, concorso straordinario, STEM e G… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo docenti 2021: GUIDA alle assunzioni da GaE, concorso 2016 e 2018, concorso straordinario, STEM… - ProDocente : Immissioni in ruolo 2021, Mef autorizza 112.473 posti. Ci saranno assunzioni dalle Gps -