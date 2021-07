Aspi: società, da 2020 in accordo con Ministero pedaggi già ridotti per 77 mln (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - Autostrade per l'Italia, "d'intesa con il MIMS e nell'ambito della più ampia gestione della concessione, ha attivato già dal 2020 riduzioni o azzeramenti del pedaggio a favore dell'utenza nelle tratte oggetto di sensibili disagi a causa di lavori di manutenzione, per un totale di 77 milioni di euro di minori ricavi nel periodo 2020-21". Lo comunica la società spiegando come "in tali tratte rientrano, peraltro, proprio quelle segnalate a suo tempo dall'Antitrust (dove erano presenti riduzioni di carreggiata, poi risolte, imposte dall'Autorità giudiziaria), il cui procedimento riguarda eventi non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. -(Adnkronos) - Autostrade per l'Italia, "d'intesa con il MIMS e nell'ambito della più ampia gestione della concessione, ha attivato già dalriduzioni o azzeramenti delo a favore dell'utenza nelle tratte oggetto di sensibili disagi a causa di lavori di manutenzione, per un totale di 77 milioni di euro di minori ricavi nel periodo-21". Lo comunica laspiegando come "in tali tratte rientrano, peraltro, proprio quelle segnalate a suo tempo dall'Antitrust (dove erano presenti riduzioni di carreggiata, poi risolte, imposte dall'Autorità giudiziaria), il cui procedimento riguarda eventi non ...

