Asl Rm 5: prosegue campagna itinerante anti Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – prosegue in #vaccintour della ASL Roma 5, le Unità Mobili dell'azienda stanno raggiungendo i Comuni del territorio di competenza aziendale per dare la possibilità, a chi ancora non l'avesse fatto, di vaccinarsi contro il Covid 19. L'obiettivo è quello di agevolare anche nei comuni più piccoli l'accesso ai vaccini e andare incontro alle esigenze degli indecisi e di chi non ha la possibilità di recarsi presso gli Hub. Lo scrive in una nota l'Asl Roma 5. La ASL Roma 5 però raddoppia e lancia #pre veniamo, una campagna di screening itinerante: le stesse Unità Mobili vaccinali sono state anche messe a disposizione della ...

