Ascolti tv | Carramba! Che sorpresa batte Mr Wrong e vince la serata televisiva del 20 luglio

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ladel 20è stata vinta daChe, l’omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5, ha radunato davanti allo schermo 1.810.000 davanti allo schermo, pari all’11% di share. In ripresa, rispetto alle scorse settimane, Mr– Lezioni d’Amore; l’ultimo appuntamento con il divo della televisione turca Can … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tv martedì 20 luglio 2021 . Anche oggi vediamo chi si è aggiudicato la gara deglitelevisivi. Dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto di ieri ...... Roshelle in bikini: una visione da tutte le angolazioni " FOTOtv: chi è il vincitore del ... Questa sera su Rai1 andrà in onda un'altra puntata di '! Che sorpresa' in omaggio a ...La serata televisiva del 20 luglio è stata vinta da Carramba! Che Sorpresa, l'omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso ...Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di martedì 20 luglio 2021, caratterizzata in prime time dall'ultima puntata di Mr Wrong - Lezioni d'amore con protagonista Can ...