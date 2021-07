Ascolti tv 20 luglio digital e pay: Olimpia si è accesa, ma giornata fiacca per le ‘altre’. Tv8, Nove e Iris sopra il 2%. Le Altre Mediaset ‘pareggiano’ con Mr. Wrong (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ascolti Altre, gruppi: Altre Rai 7,9% nell’intera giornata e 7,2% nella prima serata; Altre Mediaset 9% e 8,8%. Sono già stati archiviati gli Europei di calcio e, martedì 20 luglio, si nota come senza denaro vero che circola, in pausa Bonan/Faina/Di Marzio, siano un po’ in difficoltà tutte le vetrine del calciomercato che prima in questa stagione erano un grande catalizzatore di attenzione. Con il Tour de France che è andato a riposo, ora l’attenzione si sposta sulle Olimpiadi giapponesi, che però vanno in onda la notte e ieri hanno proposto una sconfitta ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 21 luglio 2021), gruppi:Rai 7,9% nell’interae 7,2% nella prima serata;9% e 8,8%. Sono già stati archiviati gli Europei di calcio e, martedì 20, si nota come senza denaro vero che circola, in pausa Bonan/Faina/Di Marzio, siano un po’ in difficoltà tutte le vetrine del calciomercato che prima in questa stagione erano un grande catalizzatore di attenzione. Con il Tour de France che è andato a riposo, ora l’attenzione si sposta sulledi giapponesi, che però vanno in onda la notte e ieri hanno proposto una sconfitta ...

