(Di mercoledì 21 luglio 2021) Dal 20 luglio in radio, negli store e sulle piattaforme digitali, “MEGLIO” ildegli(Delta-Top), brano nostalgico e ardito scritto da Claudio Bartolucci che lo ha prodotto con Francesco Sciarretta. Claudio Bartolucci, autore del brano afferma: < “Meglio di”, è una sorta di inno alla vita ma anche un invito a rispettare di più la sua bellezza e la sua magia attraverso quello che diciamo e facciamo ogni giorno. L’idea del titolo nasce dalla quantità enorme di parole, note, consigli, commenti e immagini che il web ci propone ogni giorno e dalla certezza che si potrebbe fare ...

Artico: disponibile in radio"Meglio di Così" il nuovo singolo della band

