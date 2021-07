Arriva “Arrostigram” | un’app sugli arrosticini da Jubatti

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 22 luglio al Fico Eataly Wolrd, con la riapertura del chiosco, debutta “”, una app di gaming per apprendere l’importanza della cottura e della preparazione degliBOLOGNA – Dopo un anno di lavori, all’insegna del rinnovamento e del rilancio, giovedì 22 luglio riapre al pubblico Fico Eataly World, uno dei più grandi parchi tematici al mondo dedicati al settore agroalimentare e alla gastronomia, con 60 operatori della filiera agroalimentare. Saranno molte le novità, Fico è diventato un vero e proprio experience park. Una Disneyland pensata per consumatori di tutte le età, suddiviso in sette aree ...