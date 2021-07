Arrestato assessore leghista a Voghera: ha ucciso 39enne marocchino durante una lite (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Massimo Adriatici, assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, spara e uccide un marocchino di 39 anni: è stato Arrestato e ora si trova ai domiciliari per omicidio volontario. Il fatto è avvenuto ieri sera. L'esponente del Carroccio ha detto agli inquirenti che gli sarebbe "partito un colpo di pistola cadendo". Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Pavia, ieri intorno alle 22 e 30 Adriatici, ex poliziotto con regolare porto d'armi, ha chiamato in commissariato per far arrivare una pattuglia in piazza Meardi a Voghera perché un uomo di origine nordafricana stava ... Leggi su agi (Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI - Massimo Adriatici,alla Sicurezza di, spara e uccide undi 39 anni: è statoe ora si trova ai domiciliari per omicidio volontario. Il fatto è avvenuto ieri sera. L'esponente del Carroccio ha detto agli inquirenti che gli sarebbe "partito un colpo di pistola cadendo". Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Pavia, ieri intorno alle 22 e 30 Adriatici, ex poliziotto con regolare porto d'armi, ha chiamato in commissariato per far arrivare una pattuglia in piazza Meardi aperché un uomo di origine nordafricana stava ...

chedisagio : ?? A Voghera, l'assessore alla sicurezza leghista è stato arrestato con l'accusa di aver sparato a uno straniero ieri notte, uccidendolo. - petergomezblog : #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriat… - HuffPostItalia : Voghera, arrestato assessore leghista alla Sicurezza. Ucciso un 39enne durante una lite - baldamas : RT @AntifaDavide: Assassino legaiolo....?????? Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della… - fax1974 : RT @perchetendenza: #Voghera: Perché Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza della Lega del Comune in provincia di Pavia, è stato arres… -