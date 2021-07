Arrestato assessore della Lega dopo aver sparato e ucciso un uomo: la versione dell’assessore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla morte di un uomo di nazionalità straniera all’ospedale di Voghera (Pavia) dopo essere stato colpito con un proiettile partito dalla pistola dell’assessore alla sicurezza del comune di Voghera, Massimo Adriatici. I due avrebbero avuto una lite terminata poi con l’uomo in ospedale. Successivamente Adriatici è stato Arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari. L’accusa sarebbe di eccesso colposo di legittima difesa. La versione di Adriatici Intanto si diffonde la prima ricostruzione fatta da Adriatici dopo quanto successo ieri a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Emergono nuovi dettagli sulla morte di undi nazionalità straniera all’ospedale di Voghera (Pavia)essere stato colpito con un proiettile partito dalla pistola dell’alla sicurezza del comune di Voghera, Massimo Adriatici. I due avrebbero avuto una lite terminata poi con l’in ospedale. Successivamente Adriatici è statodai carabinieri e posto ai domiciliari. L’accusa sarebbe di eccesso colposo di legittima difesa. Ladi Adriatici Intanto si diffonde la prima ricostruzione fatta da Adriaticiquanto successo ieri a ...

Agenzia_Ansa : Lite a Voghera, assessore spara e uccide uno straniero in piazza #ANSA - andreapurgatori : LA POLITICA DEL FARE. Marocchino ucciso in piazza, arrestato #Adriatici assessore di #Voghera #Lega - 6000sardine : Nelle ultime 24ore: - Proporre 672 emendamenti contro il #ddlZan - Alimentare timori e paure su vaccini e… - nonnaangela60 : RT @AntifaDavide: Assassino legaiolo....?????? Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della… - libellula58 : Voghera, assessore leghista spara e uccide un 39enne in piazza: arrestato. La difesa: ‘Colpo accidentale’. Carabini… -