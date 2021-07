Ariemma | “Napoli | il nome caldo per il mercato | non lo sta facendo nessuno Ecco di chi si tratta”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Raffaele Auriemma ha parlato del calciodelai microfoni di Radio Marte. Il giornalista ha svelato ildelazzurro e ha riportato le ultime sul rinnovo di Lorenzo Insigne. “Denis Zakaria? Io ho la sensazione che il calciatore non abbia intenzione di approdare in Serie A. E non penso che il club capitanato da Aurelio De Laurentiis voglia affondare il colpo per il centrocampista ora in forza alla compagine tedesca del Borussia M’gladbach“. Raffaele Auriemma nel corso del suo intervento ha poi aggiunto: “Io penso che ilpiùsia ...