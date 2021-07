Area Marina | «Ecco come avere un corpo da spiaggia»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 luglio 2021) LEGGI ANCHE Ai Diversity Media Awards 2021 premiati i Ferragnez, Skam Italia e anche Vanity Fair La pubblicazione di video e storie che riescono a sovvertire il concetto classico di corpo da spiaggia, quello legato a una serie di misure e canoni da raggiungere, è certamente un’ottima cosa. Scrollare Instagram e riuscire a notare corpi differenti, anche molto lontani dagli attuali standard di bellezza, che godono del piacere del mare fregandosene di qualsiasi giudizio, è senza dubbio un grande traguardo. Ma se è pur vero che in teoria un corpo da spiaggia necessita solo di un corpo e di una spiaggia, questa è un’equazione che non vale per tutti. Per alcune persone andare al mare non è semplice e neanche troppo scontato. Chi ha una disabilità motoria può incontrare tante difficoltà a raggiungere il bagnasciuga, perché ad esempio non tutti i lidi hanno le passerelle, e non sempre sono adatte a ogni tipo di carrozzina. La maggior parte delle volte poi si fermano prima di arrivare alla riva, per non parlare della presenza di bagni accessibili collegati, una vera e propria rarità. Inoltre, difficilmente gli stabilimenti balneari hanno a disposizione la sedia da mare per disabili, ausilio molto utile per poter fare il bagno ed evitare di diventare dei gamberi cotti al sole. Queste sono solo alcune delle cose che una persona disabile deve considerare quando vuole andare al mare. La presenza di barriere architettoniche e la mancanza di ausili impedisce a tantissime persone con disabilità di poter andare in spiaggia in autonomia, e spesso si vedono costrette a rinunciare completamente alle vacanze. Questi aspetti a mio avviso non vanno dimenticati, perché se è vero che la Body Positivity ci ha permesso di ripensare i corpi sotto un altro punto di vista, è importante ricordare che non tutti i corpi hanno le stesse esigenze. E mentre certi contenuti contribuiscono a favorire l’autodeterminazione, ancora una volta alcune persone vengono escluse solo perché viviamo in una società che non considera la loro presenza. Godere del sole e del mare dovrebbe poter essere un diritto di tutti. E allora riformuliamo: per avere un corpo da spiaggia basta sì avere un corpo e andare in spiaggia, una spiaggia che però sia davvero accessibile a chiunque.