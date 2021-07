Arco dei diavoli: nessun imprenditore ha offerto fondi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È ancora ferma a zero la raccolta fondi tra gli imprenditori privati che sono stati invitati a sostenere con un contributo finanziario il restauro dell’Arco dei diavoli, l’acquedotto medievale che taglia in due la città di Salerno e che ha registrato dei problemi con il cedimento di alcune pietre. Il progetto di Art Bonus presentato tre settimane fa al Comune di Salerno non ha ancora sortito l’effetto sperato e resta fermo a zero il contatore dei fondi raccolti attivato presso l’apposita piattaforma dell’Art bonus, l’iniziativa attraverso la quale gli imprenditori possono poi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È ancora ferma a zero la raccoltatra gli imprenditori privati che sono stati invitati a sostenere con un contributo finanziario il restauro dell’dei, l’acquedotto medievale che taglia in due la città di Salerno e che ha registrato dei problemi con il cedimento di alcune pietre. Il progetto di Art Bonus presentato tre settimane fa al Comune di Salerno non ha ancora sortito l’effetto sperato e resta fermo a zero il contatore deiraccolti attivato presso l’apposita piattaforma dell’Art bonus, l’iniziativa attraverso la quale gli imprenditori possono poi ...

