Apple vuole fare crescere le sue produzioni tv (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un polo di produzione cinematografica in affitto nei dintorni di Los Angeles, da dedicare alle produzioni a marchio Apple: sarebbe questa la prossima mossa della compagnia di Cupertino, per espandere le attività connesse al servizio di streaming Apple Tv+. Il nuovo hub potrebbe avere un’estensione di circa 150mila metri quadrati e affiancherebbe le attuali soluzioni adottate da Apple, che effettua riprese noleggiando strutture apposite nella metropoli californiana o in altre località del mondo. Con questa mossa, la compagnia si rivela pronta a entrare in maggiore concorrenza nel settore dell’intrattenimento in streaming, ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un polo di produzione cinematografica in affitto nei dintorni di Los Angeles, da dedicare allea marchio: sarebbe questa la prossima mossa della compagnia di Cupertino, per espandere le attività connesse al servizio di streamingTv+. Il nuovo hub potrebbe avere un’estensione di circa 150mila metri quadrati e affiancherebbe le attuali soluzioni adottate da, che effettua riprese noleggiando strutture apposite nella metropoli californiana o in altre località del mondo. Con questa mossa, la compagnia si rivela pronta a entrare in maggiore concorrenza nel settore dell’intrattenimento in streaming, ...

Advertising

MattiaDiRemigio : @iMatteo_Pau Ma veramente, quando ci siamo visti per l’apertura dello Store Apple già era in vendita! Adesso ci vuole un bell’iMac vero? ?? - iResetParma : Apple vuole un grande campus da dedicare alle produzioni Apple TV+ a Los Angeles - macitynet : Apple vuole un grande campus da dedicare alle produzioni Apple TV+ a Los Angeles - macitynet : Apple vuole accesso ai documenti della Coalition for App Fairness - cicisbrinzi84 : @ckiaretto Pensavo di prendergli l’Apple Watch, però mi ha detto che non lo vuole perché non lo userebbe. Quindi bo… -