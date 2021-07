Applausi per Ronaldinho, ma vince il Real Madrid: leggende del Barcellona battute 3-2 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Serata amarcord a Tel Aviv, dove si è giocata la suggestiva sfida tra Barcellona e Real Madrid Legends. Un Clasico speciale che ha visto protagonisti tanti campioni del passato, oggi nuovamente rivali come un tempo. Una gara, un evento benefico più precisamente, terminato per 3-2 in favore dei blancos. E’ stato Ronaldinho, per distacco uno dei giocatori più acclamati, a sbloccare il Clasico tra ex campioni. Dopo aver colpito un incredibile palo, il fantasista brasiliano non ha fallito dal dischetto portando in vantaggio il Barcellona su calcio di rigore. Il gol dell’1-0 è arrivato al 28? a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Serata amarcord a Tel Aviv, dove si è giocata la suggestiva sfida traLegends. Un Clasico speciale che ha visto protagonisti tanti campioni del passato, oggi nuovamente rivali come un tempo. Una gara, un evento benefico più precisamente, terminato per 3-2 in favore dei blancos. E’ stato, per distacco uno dei giocatori più acclamati, a sbloccare il Clasico tra ex campioni. Dopo aver colpito un incredibile palo, il fantasista brasiliano non ha fallito dal dischetto portando in vantaggio ilsu calcio di rigore. Il gol dell’1-0 è arrivato al 28? a ...

