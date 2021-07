Appalti, Webuild: sbloccarli nel rispetto della massima sicurezza per i lavoratori (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Il rispetto della massima sicurezza dei lavoratori. E' l'obiettivo di Webuild secondo cui l'impegno per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg 3). Una 'linea' che segue le indicazioni del governo che punta a sbloccare gli Appalti pubblici nel massimo rispetto della sicurezza dei lavoratori. Per il ministro del Lavoro Andrea Orlando occorre agire in questa fase su più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Adnkronos) - Ildei. E' l'obiettivo disecondo cui l'impegno per la salute e lanei luoghi di lavoro contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdg 3). Una 'linea' che segue le indicazioni del governo che punta a sbloccare glipubblici nel massimodei. Per il ministro del Lavoro Andrea Orlando occorre agire in questa fase su più ...

Cdp prepara l'uscita da Webuild e inaugura una nuova stagione ... un campione nazionale di costruzioni e appalti. Si era a un anno dal crollo del ponte Morandi (ricostruito da Webuild e Leonardo) e alle battute finali del governo Lega - 5 Stelle.

Appalti per 3 miliardi, ma la Tav slitta al 2032 Telt affida le gare per la maxi-galleria di 45 chilometri in territorio francese. Ma il Covid ha frenato i lavori: almeno un anno di ritardo ...

