"Aparthied vaccinale". Per il sottosegretario leghista all'Istruzione il vaccino è un tso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi attorno al green pass e ai vaccini, Matteo Salvini ha dichiarato che si sottoporrà all'immunizzazione. Ma la Lega continua ad avere un rapporto tormentato con i vaccini. Oggi il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, della Lega, ha paragonato il vaccino a un trattamento sanitario obbligatorio. E ha parlato di "Aparthied vaccinale". Sasso, in un post sul suo profilo Facebook, ha attaccato la proposta della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ronzulli ha infatti consegnato ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo le polemiche dei giorni scorsi attorno al green pass e ai vaccini, Matteo Salvini ha dichiarato che si sottoporrà all'immunizzazione. Ma la Lega continua ad avere un rapporto tormentato con i vaccini. Oggi ilall', Rossano Sasso, della Lega, ha paragonato ila un trattamento sanitario obbligatorio. E ha parlato di "". Sasso, in un post sul suo profilo Facebook, ha attaccato la proposta della senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza. Ronzulli ha infatti consegnato ...

Advertising

francang1950 : RT @ilfoglio_it: La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenta un ddl sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ma secondo… - PAnnicchino : RT @ilfoglio_it: La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenta un ddl sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ma secondo… - ilfoglio_it : La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenta un ddl sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Aparthied vaccinale I contagi riprendono forza RSI.ch Informazione "Aparthied vaccinale". Per il sottosegretario leghista all'Istruzione il vaccino è un tso La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenta un ddl sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ma secondo Rossano Sasso (Lega) è "inutile e inopportuno", "illiberale" e "discriminator ...

"Carrozze separate sui treni per chi non ha il Green Pass": è bufera su assessore regionale dell'Emilia-Romagna Il post di Mauro Felicori della giunta Bonaccini ha scatenato aspre polemiche e impazza l'hashtag #apartheidvaccinale ...

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli presenta un ddl sull'obbligo vaccinale per il personale scolastico. Ma secondo Rossano Sasso (Lega) è "inutile e inopportuno", "illiberale" e "discriminator ...Il post di Mauro Felicori della giunta Bonaccini ha scatenato aspre polemiche e impazza l'hashtag #apartheidvaccinale ...