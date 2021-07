Antonella Clerici ed Heater Parisi: è scontro social sui vaccini (Di mercoledì 21 luglio 2021) La conduttrice Rai Antonella Clerici e la show girl Heater Parisi hanno avuto un forte scontro social parlando dell’emergenza Covid Poche ore fa c’è stato un forte scontro social tra Antonella Clerici e Heater Parisi. Le due donne parlando della campagna vaccinazione per il Covid, se le sono dette di cotte di crude. Come tante persone anche la conduttrice e la show girl hanno modi differenti di pensare e non hanno esitato a scambiarsi le proprio idee… E’ ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) La conduttrice Raie la show girlhanno avuto un forteparlando dell’emergenza Covid Poche ore fa c’è stato un fortetra. Le due donne parlando della campagna vaccinazione per il Covid, se le sono dette di cotte di crude. Come tante persone anche la conduttrice e la show girl hanno modi differenti di pensare e non hanno esitato a scambiarsi le proprio idee… E’ ...

Advertising

patrinelli : Vaccino, Heather Parisi contro Antonella Clerici: 'Basta ricatti morali, così non si evita di trasmettere il virus' - Silvana10728144 : Vaccino, Heather Parisi contro Antonella Clerici: 'Basta ricatti morali, così non si evita di trasmettere il virus' - Zicutake : Antonella Clerici e Heather Parisi: il litigio social per i vaccini anti Covid - PasqualeMarro : #AntonellaClerici sotto attacco: “basta con i ricatti” - GossipItalia3 : Heather Parisi si scaglia contro Antonella Clerici: “Basta ricatti” #gossipitalianews -