Antognoni: “Non avrei mai pensato di lasciare la Fiorentina. Mi è stato offerto un ruolo inadatto” (Di giovedì 22 luglio 2021) Giancarlo Antognoni, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato così del suo addio al club viola ai microfoni di Sportitalia: “La Fiorentina mi ha offerto un ruolo che non ho ritenuto valido. Credo sia giusto che uno valuti tutto quello che ha fatto nella sua carriera e non mi aspettavo di poter retrocedere dalla posizione avuta negli ultimi due anni. Accettando una proposta come quella arrivata avrei dato l’impressione di essere il responsabile degli ultimi risultati della Fiorentina. Questa proposta mi è stata posta male. Nessuno pretende di mantenere il ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 luglio 2021) Giancarlo, ex dirigente della, ha parlato così del suo addio al club viola ai microfoni di Sportitalia: “Lami haunche non ho ritenuto valido. Credo sia giusto che uno valuti tutto quello che ha fatto nella sua carriera e non mi aspettavo di poter retrocedere dalla posizione avuta negli ultimi due anni. Accettando una proposta come quella arrivatadato l’impressione di essere il responsabile degli ultimi risultati della. Questa proposta mi è stata posta male. Nessuno pretende di mantenere il ...

