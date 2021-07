Antitrust avvia un procedimento contro Autostrade sul caro pedaggi

Advertising

L' Autoritàha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade per l'Italia in quanto 'la società a marzo ha ricevuto una sanzione di 5 milioni e non ha ancora ridotto il costo del ...Calcio, l'indagine sui diritti TV per la serie A Avviata iun'struttoria nei confronti di Tim e Dazn per possibile intesa restrittiva della concorrenza tramite l'accordo per i... La ...Autostrade per l’Italia resta nel mirino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). Quest'ultima ha annunciato di avere avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Au ...Antitrust apre procedimento contro Aspi dopo la multa da 5 milioni di euro. Accusa: non ha ridotto le tariffe dove ci sono problemi di viabilità.