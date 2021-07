Anticoncezionale in gel "paralizza" gli spermatozoi e non provoca effetti collaterali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un nuovo metodo Anticoncezionale a base di un anticorpo specifico potrebbe essere realizzato sotto forma di gel e utilizzato per paralizzare gli spermatozoi e prevenire gravidanze indesiderate. Descritto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un nuovo metodoa base di un anticorpo specifico potrebbe essere realizzato sotto forma di gel e utilizzato perre glie prevenire gravidanze indesiderate. Descritto...

Advertising

zazoomblog : Anticoncezionale in gel paralizza gli spermatozoi e non provoca effetti collaterali - #Anticoncezionale #paralizza - presasocial : Un gel anticoncezionale basato su anticorpi umani - hurree16 : RT @Agenzia_Italia: Un anticoncezionale in gel 'paralizza' gli spermatozoi e non ha effetti collaterali - Agenzia_Italia : Un anticoncezionale in gel 'paralizza' gli spermatozoi e non ha effetti collaterali -