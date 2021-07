Antetokounmpo da leggenda: l’ascesa del semi-dio greco (Di mercoledì 21 luglio 2021) Eletto Mvp delle Finals, Antetokounmpo spazza via i Suns ed entra definitivamente nella storia del gioco vincendo il suo primo anello Alla fine è successo, Giannis Antetokounmpo ha vinto il suo primo titolo Nba. Lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile segnando 50 punti sul parquet di casa, chiudendo una delle migliori prestazioni della sua carriera nella partita più importante della sua vita. Con la vittoria di stanotte, il due volte MVP della regular season, ora anche MVP delle Finals, ha chiuso definitivamente un cerchio, un cerchio aperto dalla sua famiglia in Nigeria quando Giannis non era neanche nato. La storia di un predestinato che ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 luglio 2021) Eletto Mvp delle Finals,spazza via i Suns ed entra definitivamente nella storia del gioco vincendo il suo primo anello Alla fine è successo, Giannisha vinto il suo primo titolo Nba. Lo ha fatto nel modo più spettacolare possibile segnando 50 punti sul parquet di casa, chiudendo una delle migliori prestazioni della sua carriera nella partita più importante della sua vita. Con la vittoria di stanotte, il due volte MVP della regular season, ora anche MVP delle Finals, ha chiuso definitivamente un cerchio, un cerchio aperto dalla sua famiglia in Nigeria quando Giannis non era neanche nato. La storia di un predestinato che ...

