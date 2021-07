Anna Tatangelo e la conduzione in tv: le parole su Barbara D’Urso (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dal rientro delle vacanze, Anna Tatangelo condurrà un programma in tv la domenica pomeriggio, ma ci ha tenuto a chiarire su Barbara D’Urso È oramai una certezza che per la prossima stagione televisiva, Domenica Live di Barbara D’Urso non è stato riconfermato. Nella conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti, Mediaset ha fatto capire come per il nuovo anno sia intenzionata a cambiare rotta, portando contenuti diversi che possano attirare di più i telespettatori e magari vince la guerra per gli ascolti. Al posto di Domenica Live, si è pensato di inserire “Scene da matrimonio”, un nuovo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dal rientro delle vacanze,condurrà un programma in tv la domenica pomeriggio, ma ci ha tenuto a chiarire suÈ oramai una certezza che per la prossima stagione televisiva, Domenica Live dinon è stato riconfermato. Nella conferenza di presentazione dei nuovi palinsesti, Mediaset ha fatto capire come per il nuovo anno sia intenzionata a cambiare rotta, portando contenuti diversi che possano attirare di più i telespettatori e magari vince la guerra per gli ascolti. Al posto di Domenica Live, si è pensato di inserire “Scene da matrimonio”, un nuovo ...

