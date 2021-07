Anna Tatangelo | battuta velenosa a Barbara D’Urso “Niente a che vedere …”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In questi ultimi giorni è stato confermato che, ovvero la nota cantante italiana la prossima stagione televisiva sarà al timone di un programma che andrà in onda proprio su Canale 5. In realtà si tratterebbe di un programma che era già andato in onda nei canali Mediaset e che tornerà proprio il prossimo mese di settembre, con al timone una nuova conduttrice ovvero. Ma di cosa si tratta?è la nuova conduttrice di Scene da un matrimonio Il programma infatti tornerà dopo tanti anni, visto che era già stato portato in scena da Davide Mengacci ...

Davide Mengacci su: "Al suo posto sarebbe stato meglio scegliere Barbara D'Urso Dal prossimo autunno la domenica pomeriggio non sarà più monopolio di Barbara D'Urso con Domenica Live ...In questi ultimi giorni è stato confermato che, ovvero la nota cantante italiana la prossima stagione televisiva sarà al timone di un programma che andrà in onda proprio su Canale 5. In realtà si tratterebbe di un programma che era ...I palinsesti autunnali sono già stati fatti e di certo non sono mancate e non continueranno a mancare le polemiche. Maurizio Costanzo, per esempio, ha detto di esserci rimasto molto male di non essere ...Un altro coltello nella piaga, Anna Tatangelo non ha neppure cominciato e già riceve critiche: c'è chi avrebbe preferito la D'Urso ...