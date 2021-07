Animali domestici e padroni nella stessa tomba: la Regione Lombardia approverà la legge entro la fine dell'anno (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un legge che permetterà ai defunti di essere tumulati nella tomba insieme ai loro Animali domestici verrà approvata dalla Regione Lombardia entro la fine dell'anno. La nuova norma, di cui si discute ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) Unche permetterà ai defunti di essere tumulatiinsieme ai loroverrà approvata dallala. La nuova norma, di cui si discute ...

Advertising

Link4Universe : Nel 2016 quando si parlava di unioni civili, dicevano che l'unione di due persone dello stesso genere avrebbe apert… - dandysstore : Set guinzaglio, collare e pettorina in materiale morbido e confortevole con orsetto applicato. Accessori e abbiglia… - globalistIT : - Gazzettino : Pesci rossi domestici liberati nei laghi? «Non fatelo, è pericoloso: possono crescere a dismisura» - TrendOnline : Arriva anche per i nostri #Amici a 4 zampe #cani e #gatti, un #BONUS a copertura delle spese sostenute per la loro… -