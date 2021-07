Andrea Cerioli contro la mascolinità tossica e il body shaming | il discorso da applausi

(Di mercoledì 21 luglio 2021)proprio oggi ha rilasciato una bella intervista su Vanity Fair dove si scaglialae parla delricevuto dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi.parla dele attacca laI commenti sgradevoli? Non fanno piacere, certo, anche se io so affrontarli. Mi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

L' ex tronista di Uomini e Donne, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione dell' Isola Dei Famosi . Il bel bolognese, ex gieffino ed ex tentatore di Temtpation Island, ha avuto modo di farsi conoscere nell'...Isola dei Famosi,ammette: 'Le critiche ricevute mi hanno fatto riflettere'uno degli ex protagonisti dell'Isola dei Famosi si è raccontato sul portale Vanity Fair.it. L'ex naufrago nel ...L'ex naufrago intervistato da Vanity Fair. L'ex tronista di Uomini e Donne Andrea Cerioli, è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione dell'Isola Dei Famosi. Il bel bolognese, ex gieffino ed ex ...Andrea Cerioli parla del bodyshaming subito all’Isola 15 e si scaglia contro la mascolinità ostentata Andrea Cerioli è ...