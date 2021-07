Andrea Cerioli: «Anche gli uomini subiscono body shaming, e fa male» (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Partecipare a un altro reality? Impossibile, li ho fatti tutti». Andrea Cerioli ride e non rinnega nulla. Trentadue anni, bolognese – influencer con oltre un milione e mezzo di follower e imprenditore digitale con una linea di gioielli appena lanciata – è stato sul trono di Uomini e donne, ma anche seduto dall’altra parte tra i corteggiatori, nel relais di Temptation Island, nella casa del Grande fratello (edizione numero 13) e infine sulle spiagge dell’ultima Isola dei famosi. In Honduras è rimasto più di 80 giorni, portandosi a casa finale e terzo posto. «È stata tostissima», racconta, «essendo un programma tv mi aspettavo qualche confort in più, come razioni maggiori di cibo, ma non è stata così. Da fumatore ostinato, ho pensato di abbandonare alla prima settimana, ma il mio carattere da orgoglioso alla fine ha prevalso. E dopo un po’ sentivo solo la fame e nient’altro. Ho anche pescato 12 pesci, mio record personale». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) «Partecipare a un altro reality? Impossibile, li ho fatti tutti». Andrea Cerioli ride e non rinnega nulla. Trentadue anni, bolognese – influencer con oltre un milione e mezzo di follower e imprenditore digitale con una linea di gioielli appena lanciata – è stato sul trono di Uomini e donne, ma anche seduto dall’altra parte tra i corteggiatori, nel relais di Temptation Island, nella casa del Grande fratello (edizione numero 13) e infine sulle spiagge dell’ultima Isola dei famosi. In Honduras è rimasto più di 80 giorni, portandosi a casa finale e terzo posto. «È stata tostissima», racconta, «essendo un programma tv mi aspettavo qualche confort in più, come razioni maggiori di cibo, ma non è stata così. Da fumatore ostinato, ho pensato di abbandonare alla prima settimana, ma il mio carattere da orgoglioso alla fine ha prevalso. E dopo un po’ sentivo solo la fame e nient’altro. Ho anche pescato 12 pesci, mio record personale».

