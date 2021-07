Ancora mistero sulla morte di Libero De Rienzo: l’autopsia non basta, servono altri 15 giorni (Di mercoledì 21 luglio 2021) l’autopsia non ha Ancora chiarito il giallo che avvolge la morte dell’attore Libero De Rienzo. L’unica certezza è che il decesso sia stato causato da un arresto cardio circolatorio.Tra due settimane il tossicologo forense nominato dalla procura depositerà la perizia sugli esami del sangue, sui capelli e sui tessuti: in tal caso si potrà stabilire con certezza il tipo di sostanza che aveva eventualmente assunto. I risultati della perizia saranno messi a disposizione dei magistrati tra una quindicina di giorni. Sembra che nel corso del sopralluogo fatto dagli investigatori, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)non hachiarito il giallo che avvolge ladell’attoreDe. L’unica certezza è che il decesso sia stato causato da un arresto cardio circolatorio.Tra due settimane il tossicologo forense nominato dalla procura depositerà la perizia sugli esami del sangue, sui capelli e sui tessuti: in tal caso si potrà stabilire con certezza il tipo di sostanza che aveva eventualmente assunto. I risultati della perizia saranno messi a disposizione dei magistrati tra una quindicina di. Sembra che nel corso del sopralluogo fatto dagli investigatori, ...

