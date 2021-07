American Horror Story 10: riprese sospese a causa del Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le riprese della decima stagione di American Horror Story, intitolata American Horror Story: Double Feature, sono state interrotte a causa della pandemia. Secondo quanto rivelato da Deadline, le riprese della decima stagione di American Horror Story, intitolata American Horror Story: Double Feature, sono state sospese a causa del Covid. La produzione è stata interrotta a tempo indeterminato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ledella decima stagione di, intitolata: Double Feature, sono state interrotte adella pandemia. Secondo quanto rivelato da Deadline, ledella decima stagione di, intitolata: Double Feature, sono statedel. La produzione è stata interrotta a tempo indeterminato ...

