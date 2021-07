Amazon annuncia il film documentario su Laura Pausini (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Foto: Tommy Napolitano)Dopo il Diversity Media Award per il documentario Ferro, sulla vita pubblica e privata di Tiziano Ferro – dal sofferto coming out alla lotta contro le dipendenza fino al recente matrimonio –, Amazon Prime Video replica la stessa formula vincente con un’altra star made in Italy dall’indiscussa rilevanza internazionale: Laura Pausini. In queste ore, infatti, sono state annunciate le riprese del film di cui è protagonista la cantautrice e produttrice italiana, fresca della vittoria ai Golden Globes 2021. Diretto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), e ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) (Foto: Tommy Napolitano)Dopo il Diversity Media Award per ilFerro, sulla vita pubblica e privata di Tiziano Ferro – dal sofferto coming out alla lotta contro le dipendenza fino al recente matrimonio –,Prime Video replica la stessa formula vincente con un’altra star made in Italy dall’indiscussa rilevanza internazionale:. In queste ore, infatti, sono statete le riprese deldi cui è protagonista la cantautrice e produttrice italiana, fresca della vittoria ai Golden Globes 2021. Diretto da Ivan Cotroneo (La kryptonite nella borsa, Un bacio), e ...

